Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Оккупанты всю ночь били из артиллерии по Никопольскому району (ФОТО)

Сегодня 09:30
просмотров

Российские захватчики в ночь на 24 февраля атаковали Никопольский район Днепропетровской области.

Новости Днепра про Оккупанты всю ночь били из артиллерии по Никопольскому району (ФОТО)

Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

«Оккупанты били из тяжелой артиллерии, обстреливая мирный Никополь, Марганецкую, Мировскую, Красногригорьевскую громады», — отметил чиновник.

По словам Лукашука, в Никополе повреждено восемь частных домов и полдесятка хозяйственных построек, два магазина, кафе. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

«Другие наши районы вражеских атак этой ночью не подверглись», — добавил глава ДОР.

 

Новости Днепра про Оккупанты всю ночь били из артиллерии по Никопольскому району (ФОТО)

Новости Днепра про Оккупанты всю ночь били из артиллерии по Никопольскому району (ФОТО)

Новости Днепра про Оккупанты всю ночь били из артиллерии по Никопольскому району (ФОТО)

Читайте также:

Новости Днепра про Оккупанты всю ночь били из артиллерии по Никопольскому району (ФОТО)Українська Новости Днепра про Оккупанты всю ночь били из артиллерии по Никопольскому району (ФОТО)Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Днепр со светом, теплом и водой: ситуация на утро 24 февраля
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    Днепр со светом, теплом и водой: ситуация на утро 24 февраля

    По состоянию на 06:00 24 февраля в Днепре коммунальное хозяйство…

    Сообщение поступило на почту: в Днепре снова «заминировали» одну из школ
    Новости Днепра
    Сегодня 09:52
    Сообщение поступило на почту: в Днепре снова «заминировали» одну из школ

    Минеры продолжают "шутить".

    Стоим уже год: Зеленский обратился к украинцам в годовщину войны
    Новости Днепра
    Сегодня 09:00
    Стоим уже год: Зеленский обратился к украинцам в годовщину войны

    Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в годовщину полномасштабного вторжения…

    Как работает общественный транспорт Днепра 24 февраля: официальная информация
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    Как работает общественный транспорт Днепра 24 февраля: официальная информация

    В пятницу, 24 февраля, в Днепре электротранспорт работает в штатном…

    Последние новости

    Днепр со светом, теплом и водой: ситуация на утро 24 февраля
    Днепр со светом, теплом и водой: ситуация на утро 24 февраля

    По состоянию на 06:00 24 февраля в Днепре коммунальное хозяйство работает стабильно. Объекты критической инфраструктуры, медицинские учреждения и горожане теплом и водой.

    Сегодня 10:00
    просмотров
    Сообщение поступило на почту: в Днепре снова «заминировали» одну из школ
    Сообщение поступило на почту: в Днепре снова «заминировали» одну из школ

    Минеры продолжают "шутить".

    Сегодня 09:52
    0
    просмотров
    Стоим уже год: Зеленский обратился к украинцам в годовщину войны
    Стоим уже год: Зеленский обратился к украинцам в годовщину войны

    Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в годовщину полномасштабного вторжения войск России в Украину.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Как работает общественный транспорт Днепра 24 февраля: официальная информация
    Как работает общественный транспорт Днепра 24 февраля: официальная информация

    В пятницу, 24 февраля, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Год как «Киев за три дня»: что пережила Украина за 365 дней войны
    Год как «Киев за три дня»: что пережила Украина за 365 дней войны

    Уже год длиться полномасштабная война в Украине, которую развязала рф, напав на нашу страну утром 24 февраля 2022 года. Журналисты dnepr.info решили вспомнить основные события, которые украинцы и жители Днепра пережили за эти 365 дней.

    Сегодня 08:16
    просмотров
    Гордимся: днепровский спортсмен Никита Тульских стал чемпионом Украины по дзюдо
    Гордимся: днепровский спортсмен Никита Тульских стал чемпионом Украины по дзюдо

    От всего сердца поздравляем с заслуженной победой!

    Сегодня 08:00
    1
    просмотров
    Важное напоминание: когда в Украине переходят на летнее время
    Важное напоминание: когда в Украине переходят на летнее время

    В Украине переводят часы дважды в год: осенью и весной. На это есть несколько причин: соответствие биологического времени календарному и экономии электроэнергии.

    Сегодня 07:15
    0
    просмотров
    В Луганской области погиб защитник из Кривого Рога Олег Андрощук
    В Луганской области погиб защитник из Кривого Рога Олег Андрощук

    20 февраля во время выполнения боевого задания в 3 км западнее Краснопоповки Кременского района воин получил ранение несовместимое с жизнью.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода в Днепре в пятницу, 24 февраля: облачно, но без осадков
    Погода в Днепре в пятницу, 24 февраля: облачно, но без осадков

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Парад планет: днепряне могут увидеть, как Луна, Юпитер и Венера выстроились в одну линию
    Парад планет: днепряне могут увидеть, как Луна, Юпитер и Венера выстроились в одну линию

    В небе Днепра наблюдается редкое явление.

    Вчера 22:00
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх