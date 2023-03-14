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Оккупанты весь день обстреливали Никопольский район: есть разрушения

Сегодня 21:15
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Враг целый день атаковал Никопольский район тяжелой артиллерией и БПЛА.

Новости Днепра про Оккупанты весь день обстреливали Никопольский район: есть разрушения

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Страдали Покровская, Никопольская и Марганецкая громада. Прошло без пострадавших.

В Покровской громаде из-за обстрела загорелись хозяйственное сооружение и авто. Пожар спасатели потушили.

Поврежден магазин и частное предприятие, 10 домов и 5 хозяйственных сооружений, микроавтобус. Два автомобиля повреждены, еще один – уничтожен. Разбиты газопроводы и линии электропередач.

Нанесли разрушения русские снаряды и в Никополе. Там повреждено частное предприятие и 6 домов.

В Марганецкой громаде последствия обстрелов еще выясняются.

Новости Днепра про Оккупанты весь день обстреливали Никопольский район: есть разрушения

Новости Днепра про Оккупанты весь день обстреливали Никопольский район: есть разрушения

Новости Днепра про Оккупанты весь день обстреливали Никопольский район: есть разрушения

Новости Днепра про Оккупанты весь день обстреливали Никопольский район: есть разрушения

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Новости Днепра про Оккупанты весь день обстреливали Никопольский район: есть разрушенияУкраїнська Новости Днепра про Оккупанты весь день обстреливали Никопольский район: есть разрушенияРусский

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