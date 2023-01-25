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Оккупанты вербуют заключенных украинцев, — Генштаб

Сегодня 09:00
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Российские оккупанты с большими потерями наступают на четырех направлениях, в то же время вербуют украинских заключенных на оккупированных территориях для ЧВК "Вагнера".

Новости Днепра про Оккупанты вербуют заключенных украинцев, - Генштаб

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток, 24 января, враг нанес 4 ракетных и 26 авиационных ударов. Также произвел более 100 обстрелов из РСЗО.

Россияне, понеся многочисленные потери, все же не прекращают наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Запорожском и Херсонском – обороняются.

Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Новобахмутовка, Красногоровка, Марьинка и Волшебное Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелы подверглись районам более 40 населенных пунктов. Среди них Хреновка и Карповичи Черниговской области; Глухов, Бояро-Лежачие, Атинское, Соляники и Павловка Сумской области, а также Гатище, Волчанск, Волчанские Хутора, Бударки и Двуречная в Харьковской области.

На Купянском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Ольшана, Синьковка, Ивановка, Котляровка, Табаевка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении огневого поражения потерпели Макеевка, Площадка, Краснопоповка, Невское, Терны и Ямполевка Луганской области.

На Бахмутском направлении под обстрелы попали более 30 населенных пунктов. В частности, Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Краснополовка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Ступочки, Белая Гора, Курдюмовка, Дружба, Северное, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении от огня оккупантов пострадали Новобахмутовка, Бердичи, Орловка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка и Михайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Новоукраинка, Угледар, Пречистовка, Нескучное, Богоявленко, Большая Новоселка, Золотая Нива и Никольское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях от танкового и артиллерийского огня пострадали районы более 40 населенных пунктов. Среди них — Староукраинка, Железнодорожное, Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области, а также Золотая Балка, Михайловка, Новоберислав, Одрадокаменка, Ивановка, гигантский Херсонской области и город Херсон, где захватчики обстреляли роддом, школу и поликлинику.

Россия вербует заключенных граждан Украины, которые были принудительно вывезены в российские места лишения свободы. В частности, в Краснодаре происходит активная вербовка таких лиц в состав ЧВК «Вагнер». Большинство украинских заключенных недовольны принудительным изменением положения и пренебрежительным отношением к ним российских заключенных. Наиболее активно призывают к участию в войне против Украины людей, отбывающих наказание за тяжкие уголовные преступления.

Из Каховки оккупанты вывозят медицинское оборудование центральной городской больницы в город Геническ Херсонской области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

В то же время наши защитники уничтожили СУ-25, 3 ударных российских вертолета КА-52, 5 БПЛА.

Артиллеристы и ракетчики поразили пункт управления противника и 9 районов сосредоточения оккупантов.

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Новости Днепра про Оккупанты вербуют заключенных украинцев, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Оккупанты вербуют заключенных украинцев, - ГенштабРусский

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