Оккупанты в Кривом Роге попали в пятиэтажку, есть погибшие

Об этом сообщает руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram .

«Высокоточные» чудовища попали в несколько абсолютно мирных объектов в разных частях города, в том числе в пятиэтажное здание», — отметил он.

На месте «прилета» работают все экстренные службы. Огнеборцы заканчивают тушение пожаров.

Также есть вероятность, что под завалами могут находиться люди.

«Скорая» оказывает помощь, есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии», — рассказал Вилкул.

Как сообщил позже глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram, в результате массированной ракетной атаки РФ по Кривому Рогу есть жертвы.