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Оккупанты в Кривом Роге попали в пятиэтажку, есть погибшие

Сегодня 06:45
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В Кривом Роге в результате российской ночной воздушной атаки 13 июня есть разрушения жилых объектов, сильно пострадали гражданские, а также есть погибшие. Кроме того, под завалами могут находиться люди, и спасатели ведут работы на месте "прилета".

Новости Днепра про Оккупанты в Кривом Роге попали в пятиэтажку, есть погибшие

Об этом сообщает руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

«Высокоточные» чудовища попали в несколько абсолютно мирных объектов в разных частях города, в том числе в пятиэтажное здание», — отметил он.

На месте «прилета» работают все экстренные службы. Огнеборцы заканчивают тушение пожаров.

Также есть вероятность, что под завалами могут находиться люди.

«Скорая» оказывает помощь, есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии», — рассказал Вилкул.

Как сообщил позже глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram, в результате массированной ракетной атаки РФ по Кривому Рогу есть жертвы.

«Очередной террористический акт россиян по жилому сектору. Ночью. Коварно. Жестоко. Есть погибшие и раненые», — написал чиновник.

Сейчас известно о 2 погибших и 13 раненых.

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Новости Днепра про Оккупанты в Кривом Роге попали в пятиэтажку, есть погибшиеУкраїнська Новости Днепра про Оккупанты в Кривом Роге попали в пятиэтажку, есть погибшиеРусский

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