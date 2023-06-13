Оккупанты в Кривом Роге попали в пятиэтажку, есть погибшие

Об этом сообщает руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.
«Высокоточные» чудовища попали в несколько абсолютно мирных объектов в разных частях города, в том числе в пятиэтажное здание», — отметил он.
На месте «прилета» работают все экстренные службы. Огнеборцы заканчивают тушение пожаров.
Также есть вероятность, что под завалами могут находиться люди.
«Скорая» оказывает помощь, есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии», — рассказал Вилкул.
Как сообщил позже глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram, в результате массированной ракетной атаки РФ по Кривому Рогу есть жертвы.
«Очередной террористический акт россиян по жилому сектору. Ночью. Коварно. Жестоко. Есть погибшие и раненые», — написал чиновник.
Сейчас известно о 2 погибших и 13 раненых.
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