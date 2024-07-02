Оккупанты ударили по центру Никополя: погибли две женщины, пострадали 9 человек

Из-за атаки погибли две женщины – 61 и 86 лет. По предварительной информации, пострадали 9 человек. Среди них двое детей в возрасте 9 и 17 лет. Всем раненым оказывают всю необходимую помощь.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Он также отметил, что в городе очень много разрушений. Поврежденное жилье, учебные заведения, амбулатория, магазины и салон.
В местных телеграмм-каналах также показали момент обстрела Никополя.
Напомним, ранее мы также писали, что в Днепре установили личность женщины, которую нашли спасатели под завалами поврежденной от ракетной атаки многоэтажки.
Читайте также:
Автор:
В Украине значительно упростили процесс оформления субсидии. Желающим получать помощь…
Шестого ребенка женщина родила дома.
Мобильные операторы рассказали, почему в Днепре нет связи, когда выключили…
Днепрянам дали советы, как выжить во время адской жары.
В Украине значительно упростили процесс оформления субсидии. Желающим получать помощь от государства больше не нужно собирать документы или посещать отделения госучреждений для получения субсидии. Теперь достаточно иметь доступ к интернету и цифровую подпись.
Шестого ребенка женщина родила дома.
Мобильные операторы рассказали, почему в Днепре нет связи, когда выключили свет.
Днепрянам дали советы, как выжить во время адской жары.
В Днепре в одной из больниц спасают двух тяжелораненых бойцов, одному из которых оторвало ноги.
Более 50 лет назад в Днепре было не так много различных заведений общепита. Они, как и сегодня, делились на кафе и рестораны. У каждого кафе также был свой «профиль». Например, кафе «Орбита» считалась кафе-мороженным, хоть и попробовать там можно было…
В Днепре вандалы снова напали на сквер Усачева.
В Днепре в июле ботанический сад ДНУ будет работать в обычном режиме.
Украинцы будут получать повестки по почте.
Неподалеку от Днепра находятся дачные поселки и села, где есть выход к большой реке под названием Мокрая Сура. Она протекает по всей территории области и может стать новым необычным местом отдыха для жителей областного центра.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!