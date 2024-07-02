Оккупанты ударили по центру Никополя: погибли две женщины, пострадали 9 человек

Сегодня днем, 2 июля, оккупанты обстреляли центр Никополя.

Из-за атаки погибли две женщины – 61 и 86 лет. По предварительной информации, пострадали 9 человек. Среди них двое детей в возрасте 9 и 17 лет. Всем раненым оказывают всю необходимую помощь.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Он также отметил, что в городе очень много разрушений. Поврежденное жилье, учебные заведения, амбулатория, магазины и салон.

В местных телеграмм-каналах также показали момент обстрела Никополя.

Напомним, ранее мы также писали, что в Днепре установили личность женщины, которую нашли спасатели под завалами поврежденной от ракетной атаки многоэтажки.

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