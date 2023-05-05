Оккупанты трижды за день обстреляли Никопольский район: подробности

Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Никола Лукашук.
В результате атак люди не пострадали, но есть повреждения частного дома и хозяйственного сооружения. Другие районы области –без обстрелов.
«Заканчивается еще один день победоносной борьбы украинского народа против российских оккупантов. Каждый день наши защитники и защитницы приближают ту долгожданную минуту, когда каждый из нас услышит главные слова – Украина победила. Полагаемся на наши Силы обороны, верим в Президента и вместе – к нашей цели», – написал Лукашук.
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