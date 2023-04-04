Оккупанты трижды обстреляли Никопольский район (ФОТО)

Сегодня армия рф снова обстреляла Днепропетровскую область. Под вражеским огнем оказался Никопольский район.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Известно, что русские солдаты трижды ударили по Марганецкой громаде. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Однако оккупанты изуродовали 5 частных домов. Пострадало такое же количество хозяйственных построек, одна из них — полностью разрушена. Также оборвалась линия электропередач.

Отметим, что в других районах области было спокойно.

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