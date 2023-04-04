Оккупанты трижды обстреляли Никопольский район (ФОТО)

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Известно, что русские солдаты трижды ударили по Марганецкой громаде. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Однако оккупанты изуродовали 5 частных домов. Пострадало такое же количество хозяйственных построек, одна из них — полностью разрушена. Также оборвалась линия электропередач.
Отметим, что в других районах области было спокойно.
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