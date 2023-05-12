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Оккупанты разрушили дома и ранели человека в Никополе

Сегодня 19:45
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В пятницу, 12 мая, российские войска обстреляли Никополь в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадал один человек.

Новости Днепра про Оккупанты разрушили дома и ранели человека в Никополе

«День с тревогами, обстрелом. По информации по состоянию на данный момент, к сожалению, 1 человек травмирован», — говорится в сообщении Никопольского городского головы Александра Саюка.

Отмечается, что разрушены 3 частных жилых дома, 1 хозяйственное сооружение, забор. Повреждено религиозное здание, 7 частных жилых домов, 6 хозяйственных построек, 2 автомобиля, 5 заборов.

«Повреждены газопроводы и линии электропередач, специалисты работают над их восстановлением», — добавил мэр города.

Новости Днепра про Оккупанты разрушили дома и ранели человека в Никополе

Новости Днепра про Оккупанты разрушили дома и ранели человека в Никополе

Новости Днепра про Оккупанты разрушили дома и ранели человека в Никополе

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Новости Днепра про Оккупанты разрушили дома и ранели человека в НикополеУкраїнська Новости Днепра про Оккупанты разрушили дома и ранели человека в НикополеРусский

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