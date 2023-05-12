Оккупанты разрушили дома и ранели человека в Никополе

«Повреждены газопроводы и линии электропередач, специалисты работают над их восстановлением», — добавил мэр города.

«День с тревогами, обстрелом. По информации по состоянию на данный момент, к сожалению, 1 человек травмирован», — говорится в сообщении Никопольского городского головы Александра Саюка.

В пятницу, 12 мая, российские войска обстреляли Никополь в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадал один человек.

Весной в Днепре и по всей Украине традиционно дорожают не…

Теперь 18-летний грабитель может провести за решеткой до 10 лет.

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Украл у товарища полмиллиона, пока тот спал: запорожские полицейские задержали злоумышленника 37-летний злоумышленник похитил гаджет товарища, когда тот спал. Через приложение в телефоне вор получил доступ к мобильному банкингу потерпевшего и завладел его сбережениями в сумме более полумиллиона гривен. просмотров

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