Оккупанты пытаются скрыть огромные потери, чтобы избежать паники, — Генштаб

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Командование врага пытается скрыть огромные потери своего личного состава, чтобы избежать паники.

Противник обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование позиций по отдельным направлениям, в частности на левом берегу реки Днепр, активно ведет воздушную разведку.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Белоруссия продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляя свою территорию, воздушное пространство и инфраструктуру. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов, в том числе по применению ударных БпЛА.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском и Слобожанском направлениях — с территории РФ, с использованием артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Бояро-Лежачие, Водологи, Горки, Писаревка и Рыжевка Сумской области и Ольховатка, Волчанск, Охримовка и Старица Харьковской области;

и направлениях — с территории РФ, с использованием артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Бояро-Лежачие, Водологи, Горки, Писаревка и Рыжевка Сумской области и Ольховатка, Волчанск, Охримовка и Старица Харьковской области; на Купянском и Лиманском направлениях — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Петро-Ивановка Харьковской области; Заречное, Ямполевка Донецкой области и Макеевка и Невское в Луганской области;

и направлениях — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Петро-Ивановка Харьковской области; Заречное, Ямполевка Донецкой области и Макеевка и Невское в Луганской области; на Бахмутском направлении — из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Верхнекаменное, Опросное, Раздоловка, Соледар, Майорск и Яковлевка;

направлении — из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Верхнекаменное, Опросное, Раздоловка, Соледар, Майорск и Яковлевка; на Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Авдеевки, Красногоровки, Марьинки, Невельского, Новомихайловки и Первомайского Донецкой области.

направлении противник совершал обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Авдеевки, Красногоровки, Марьинки, Невельского, Новомихайловки и Первомайского Донецкой области. На Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершил артиллерийские обстрелы в районах 15 населенных пунктов. Среди них — Белогорье, Гуляйполе, Дорожнянка, Запорожской области и Угледар, Новоселка, Павловка и Пречистовка Донецкой области.

и направлениях враг совершил артиллерийские обстрелы в районах 15 населенных пунктов. Среди них — Белогорье, Гуляйполе, Дорожнянка, Запорожской области и Угледар, Новоселка, Павловка и Пречистовка Донецкой области. На Южнобугском направлении огневого поражения потерпели районы 20 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения.

За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Андреевка, Белогоровка Луганской области; Бахмут, Бахмутское, Времовка, Зеленополье, Соледарь, Майорск, Марьинка, Невельское, Новобахмутовка, Первомайское, Яковлевка Донецкой области.

По уточненной информации, подтверждено поражение живой силы и техники противника за предыдущие дни. Так, в Запорожской области уничтожены 8 единиц вооружения и военной техники разного типа и ранены до 120 военнослужащих. На временно занятой территории Херсонской области отмечена доставка в лечебные учреждения около 100 раненых оккупантов.

Командование российских оккупационных войск, во избежание панических настроений среди личного состава, всеми путями пытается скрыть реальные потери военнослужащих.

Продолжается так называемая эвакуация с временно занятой территории Херсонской области. Значительное внимание уделяется вывозу медоборудования и имущества, как говорят оккупанты, национализированных предприятий. Так, из населенного пункта Белозерка оборудование местной больницы вывозится в города Скадовск и Геническ. В то же время отмечается усиление группировки врага на правобережной части временно занятой территории Херсонской области мобилизованными военнослужащими численностью до 1000 человек. Их расселяют в жилищах местных жителей, покинувших эти территории.

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