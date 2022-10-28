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Оккупанты пытаются скрыть огромные потери, чтобы избежать паники, — Генштаб

Сегодня 08:30
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Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Командование врага пытается скрыть огромные потери своего личного состава, чтобы избежать паники.

Новости Днепра про Оккупанты пытаются скрыть огромные потери, чтобы избежать паники, - Генштаб

Противник обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование позиций по отдельным направлениям, в частности на левом берегу реки Днепр, активно ведет воздушную разведку.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Белоруссия продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляя свою территорию, воздушное пространство и инфраструктуру. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов, в том числе по применению ударных БпЛА.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

  • на Северском и Слобожанском направлениях — с территории РФ, с использованием артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Бояро-Лежачие, Водологи, Горки, Писаревка и Рыжевка Сумской области и Ольховатка, Волчанск, Охримовка и Старица Харьковской области;
  • на Купянском и Лиманском направлениях — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Петро-Ивановка Харьковской области; Заречное, Ямполевка Донецкой области и Макеевка и Невское в Луганской области;
  • на Бахмутском направлении — из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Верхнекаменное, Опросное, Раздоловка, Соледар, Майорск и Яковлевка;
  • на Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Авдеевки, Красногоровки, Марьинки, Невельского, Новомихайловки и Первомайского Донецкой области.
  • На Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершил артиллерийские обстрелы в районах 15 населенных пунктов. Среди них — Белогорье, Гуляйполе, Дорожнянка, Запорожской области и Угледар, Новоселка, Павловка и Пречистовка Донецкой области.
  • На Южнобугском направлении огневого поражения потерпели районы 20 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения.

За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Андреевка, Белогоровка Луганской области; Бахмут, Бахмутское, Времовка, Зеленополье, Соледарь, Майорск, Марьинка, Невельское, Новобахмутовка, Первомайское, Яковлевка Донецкой области.

По уточненной информации, подтверждено поражение живой силы и техники противника за предыдущие дни. Так, в Запорожской области уничтожены 8 единиц вооружения и военной техники разного типа и ранены до 120 военнослужащих. На временно занятой территории Херсонской области отмечена доставка в лечебные учреждения около 100 раненых оккупантов.

Командование российских оккупационных войск, во избежание панических настроений среди личного состава, всеми путями пытается скрыть реальные потери военнослужащих.

Продолжается так называемая эвакуация с временно занятой территории Херсонской области. Значительное внимание уделяется вывозу медоборудования и имущества, как говорят оккупанты, национализированных предприятий. Так, из населенного пункта Белозерка оборудование местной больницы вывозится в города Скадовск и Геническ. В то же время отмечается усиление группировки врага на правобережной части временно занятой территории Херсонской области мобилизованными военнослужащими численностью до 1000 человек. Их расселяют в жилищах местных жителей, покинувших эти территории.

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Новости Днепра про Оккупанты пытаются скрыть огромные потери, чтобы избежать паники, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Оккупанты пытаются скрыть огромные потери, чтобы избежать паники, - ГенштабРусский

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