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  • Оккупанты привлекают наркоманов к строительству оборонных сооружений в Крыму, — Генштаб

Оккупанты привлекают наркоманов к строительству оборонных сооружений в Крыму, — Генштаб

Сегодня 08:00
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Российские войска сосредотачивают основные усилия для наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ отбили более 40 атак противника за сутки.

Новости Днепра про Оккупанты привлекают наркоманов к строительству оборонных сооружений в Крыму, - Генштаб

Об этом сообщает на Facebook Генштаб ВСУ.

За минувшие сутки оккупант нанес 5 ракетных и 18 авиационных ударов, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

  • На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Российская федерация продолжает использовать воздушное пространство и территорию республики в Беларуси. Вместе с тем, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей.
  • На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись Тополи, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское в Луганской области.
  • На Лиманском направлении минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная и Спорное. Артиллерийские обстрелы получили Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное и Раздолевка — Донецкой.
  • На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Орехово-Василовка, Богдановка и Белая Гора. Подразделения сил обороны отразили 16 атак противника на этом участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали, в частности, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Александро-Шультино, Дилиевка и Шумы Донецкой области.
  • На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Северное, Первомайское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где были отражены 19 вражеских атак. В то же время вражеские обстрелы подверглись Новокалинову, Авдеевке, Нетайлову, Первомайскому, Марьинке и Победе.
  • На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Совершил обстрелы более 20 населенных пунктов. Среди них – Времовка Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области, а также Антоновка и Херсон.

Российские военные в оккупированном Крыму привлекают граждан к строительству фортификационных сооружений. Известно, что в инженерные работы преимущественно привлекаются мужчины, большинство из которых наркоманы и лица с алкогольной зависимостью.

Работникам оккупанты обещают денежное вознаграждение, однако люди его не получают или получают не в полном размере. Зафиксированы случаи, когда обманутые люди отказываются идти на дальнейшее сотрудничество, после чего вооруженные оккупанты силой заставляют их копать траншеи.

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Новости Днепра про Оккупанты привлекают наркоманов к строительству оборонных сооружений в Крыму, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Оккупанты привлекают наркоманов к строительству оборонных сооружений в Крыму, - ГенштабРусский

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