Оккупанты понесли большие потери возле Херсона после удара ВСУ, — Генштаб

За прошедшие сутки, 27 декабря, противник нанес ракетный удар и произвел 33 обстрела из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам города Херсон.
Противник продолжает вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении.
Наши воины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площадка и Краснопоповка Луганской области и Спорное, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Андреевка, Клещиевка, Авдеевка, Водяное, Марьинка, Победа и Золота.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
На других направлениях противник ведет оборону ранее занятых рубежей, сосредоточивает усилия на сдерживании действий ВСУ.
На Северском и Слобожанском направлениях обстрелам подверглись районы населенных пунктов Мефедовка, Толстодубово и Волковка Сумской области, а также Глубокое, Старица, Огирцево и Волчанск.
На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Новомлинск, Тавильжанка, Двуречное, Купянск, Табаевка, Крохмальное, Берестовое и Первомайское Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Коломыйчиха.
На Лиманском направлении огневому воздействию подверглись Площанка и Диброва Луганской области, а также Ямполовка, Торское и Григорьевка в Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Спирное, Берестовое, Белогоровка, Соледар, Подгородное, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Ступочки, Клещеевка, Андреевка, Белая Гора, Александро-Шультино, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг стрелял по районам Водяного, Первомайского, Марьинки и Новомихайловки в Донецкой области.
На Новопавловском направлении огневому поражению подверглись Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Времовка и Великая Новоселка Донецкой области.
На Запорожском направлении обстрелы из танков и реактивной артиллерии зафиксированы в районах населенных пунктов Темировка, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Дорожнянка, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки, Каменское и Плавни Запорожской области.
На Херсонском направлении противник продолжает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности пострадали Червоногригорьевка Днепропетровской области; Антоновка – Херсонской и город Херсон. Есть пострадавшие среди гражданского населения.
Во временно оккупированном Севастополе захватчики активизировали агитацию по вступлению на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ.
Украинские ракетчики и артиллеристы за минувшие сутки поразили пункт управления, 7 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 2 склада боеприпасов, а также важный военный объект оккупантов.
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