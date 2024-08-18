Оккупанты почти 15 раз в течение дня атаковали Никопольщину

Никопольщина сегодня снова оказалась под вражеским обстрелом.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Вражеские удары пришлись по Марганецкому и Мировскому обществу, а также по Никополю.

Агрессор гнал из артиллерии, целил дронами-камикадзе, сбрасывал боеприпасы с беспилотников. В общей сложности российские войска совершили почти полтора десятка атак. Изуродованы промышленное предприятие, одиннадцать частных домов, семь хозяйственных построек, еще одно – уничтожено, — говорится в сообщении главы ОВА.

Повреждены 4 газопровода линия электропередач и солнечная панель.

Загорелась сухая трава, пожар уже потушили спасатели.

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