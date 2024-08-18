Оккупанты почти 15 раз в течение дня атаковали Никопольщину

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Вражеские удары пришлись по Марганецкому и Мировскому обществу, а также по Никополю.
Агрессор гнал из артиллерии, целил дронами-камикадзе, сбрасывал боеприпасы с беспилотников. В общей сложности российские войска совершили почти полтора десятка атак. Изуродованы промышленное предприятие, одиннадцать частных домов, семь хозяйственных построек, еще одно – уничтожено, — говорится в сообщении главы ОВА.
Повреждены 4 газопровода линия электропередач и солнечная панель.
Загорелась сухая трава, пожар уже потушили спасатели.
Читайте также:
Автор:
Графики отключения света возвращаются.
В Никопольском районе от российских обстрелов пострадал человек.
На Голубых озерах утонул мужчина.
В Никополе птенец сокола влетел в автомобиль и серьезно травмировал…
Графики отключения света возвращаются.
В Никопольском районе от российских обстрелов пострадал человек.
На Голубых озерах утонул мужчина.
В Никополе птенец сокола влетел в автомобиль и серьезно травмировал крыло.
В Днепре 1,5-летний малыш выпал из окна.
В результате вражеского удара по подстанции на Днепропетровщине пострадал работник ГСЧС.
Сегодня ночью в городе Кривой Рог произошел пожар.
Огонь уничтожил переднюю часть автомобиля.
Сегодня в возрасте 88 лет скончался культовый французский актер Ален Делон.
В Днепре полиция задержала мужчину за стрельбу на улице.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!