Оккупанты обстреляли здание ГСЧС в Лимане: ранен один спасатель

«Последние четыре дня деоккупированный Лиман под вражеским огнем. Интенсивность обстрелов «впечатляет». И без того искалеченный город в дальнейшем уничтожается оккупантом», — говорится в сообщении.
По имеющейся информации, вражеский снаряд попал задел Лиманское подразделение ГСЧС, а именно здание 69 Государственной пожарно-спасательной части.
«Ночью с пятницы на субботу около полуночи, в результате ракетных обстрелов города Лиман здание 69 ДПРЧ и прилегающая территория получили значительные повреждения. Незначительные ранения получил один из сотрудников 21 ДПРЗ», — добавили в ГСЧС.
Сообщается, что состояние раненого удовлетворительное, в госпитализации не нуждается.
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Надежда Захарченко
Автор:
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