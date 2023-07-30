Оккупанты обстреляли ночью Днепропетровщину: пострадали Криворожский и Никопольский районы

Сегодня ночью, 30 июля, российские оккупанты в очередной раз терроризировали Днепропетровскую область. Под ударом оказалась Никопольщина, а также враг скорректировал два беспилотника на Криворожский район.

Так, агрессор обстрелял Никопольский район из тяжелой артиллерии четыре раза: ударил по Никополю, Марганецкой и Мировской громадах. А на Криворожский район противник направил два «шахеда». Их сбили защитники неба из ПвК «Юг».

Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Обломки в Криворожском районе упали на территорию частной агрофирмы. Возник пожар, который оперативно потушили. Повреждено складское помещение.

Последствия всех атак уточняются. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

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