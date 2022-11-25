Оккупанты обстреляли две общины Днепропетровской области из тяжелой артиллерии и «Градов»

Войска РФ обстреляли Марганецкую и Никопольскую общины Днепропетровской области из тяжелой артиллерии и РСЗО "Град". Захватчики атаковали населенные пункты региона этой ночью.

Об этом 25 ноября сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Отмечается, что по городам и селам общин было выпущено более 70 российских снарядов.

«Россияне продолжают бить по Никопольщине. Этой ночью обстреляли из «Градов» и тяжелой артиллерии Марганецкую и Никопольскую общины», — рассказал чиновник.

К счастью, жертв и пострадавших в результате атаки интервентов нет. Детали вражеских обстрелов уточняются.

«В остальных районах ночь с тревогой и без атак», — сказал глава ОВА.

Резниченко обратил внимание, что утром продолжает звучать сигнал воздушной тревоги, и призвал жителей области оставаться в безопасных местах.

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