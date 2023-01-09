Оккупанты обстреляли Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: як прошла ночь

Российские военные сегодня ночью, 9 января, из тяжелой артиллерии обстреляли две громады Днепропетровской области.

«Россияне дважды обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии. Под прицелом две громады – Червоногригоровская и Марганецкая. Враг направил туда не менее десятка снарядов.

По его словам, в результате обстрела никто не пострадал. Последствия ударов пока устанавливаются, они будут сообщены позже», — говорится в сообщении главы ОВА.