Оккупанты обстреляли Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: як прошла ночь

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
«Россияне дважды обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии. Под прицелом две громады – Червоногригоровская и Марганецкая. Враг направил туда не менее десятка снарядов.
По его словам, в результате обстрела никто не пострадал. Последствия ударов пока устанавливаются, они будут сообщены позже», — говорится в сообщении главы ОВА.
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