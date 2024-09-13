Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: пострадала женщина

Из дронов-камикадзе и артиллерии оккупанты попали по Никопольскому району. В результате атаки пострадала 73-летняя женщина. С осколочным ранением головы ее госпитализировали в больницу.
Об этом сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак.
Из-за обстрелов в населенных пунктах также есть повреждения.
“Среди поврежденного в Никополе – три частных дома, линия электропередач. Разбита там и хозяйственная постройка. Еще одна полностью уничтожена в Мировской общине. Один дом избит в Марганецкой общине. Огонь из артиллерии враг открывал и по Красногригорьевской. Информация о последствиях обстрелов уточняется”, — сообщил Сергей Лысак.
В других районах Днепропетровской области ночь прошла спокойно.
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