Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: пострадала женщина

Ночью враг атаковал Днепропетровщину.

Из дронов-камикадзе и артиллерии оккупанты попали по Никопольскому району. В результате атаки пострадала 73-летняя женщина. С осколочным ранением головы ее госпитализировали в больницу.

Об этом сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак.

Из-за обстрелов в населенных пунктах также есть повреждения.

“Среди поврежденного в Никополе – три частных дома, линия электропередач. Разбита там и хозяйственная постройка. Еще одна полностью уничтожена в Мировской общине. Один дом избит в Марганецкой общине. Огонь из артиллерии враг открывал и по Красногригорьевской. Информация о последствиях обстрелов уточняется”, — сообщил Сергей Лысак.

В других районах Днепропетровской области ночь прошла спокойно.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: