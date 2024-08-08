Оккупанты обстреляли больницу на Днепропетровщине: есть погибший

Враг обстрелял Никополь.

Оккупанты из артиллерии попали по территории больницы. К сожалению, погиб 50-летний мужчина. Медикам не удалось его спасти.

Об этом сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак.

Он отметил, что в результате обстрела в городе повреждено здание больницы, гаражи, авто и линия электропередач.

“Трагическое известие из Никополя. россияне попали артиллерией по территории больницы. Убили 50-летнего мужчину. Медики боролись за его жизнь до последнего. Впрочем, к сожалению, спасти раненого не удалось. Повреждено здание заведения, гаражи, авто, линия электропередач”, — написал Сергей Лысак.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре во время тревоги раздались взрывы.

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