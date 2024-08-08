Оккупанты обстреляли больницу на Днепропетровщине: есть погибший

Оккупанты из артиллерии попали по территории больницы. К сожалению, погиб 50-летний мужчина. Медикам не удалось его спасти.
Об этом сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак.
Он отметил, что в результате обстрела в городе повреждено здание больницы, гаражи, авто и линия электропередач.
“Трагическое известие из Никополя. россияне попали артиллерией по территории больницы. Убили 50-летнего мужчину. Медики боролись за его жизнь до последнего. Впрочем, к сожалению, спасти раненого не удалось. Повреждено здание заведения, гаражи, авто, линия электропередач”, — написал Сергей Лысак.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре во время тревоги раздались взрывы.
Читайте также:
Автор:
Ежегодно 8 августа отмечается Всемирный день кошек. Праздник был создан…
В Кривом Роге от агрессивного мужчины страдают жители микрорайона.
В Днепре сбили вражеский дрон.
Лихорадка Денге вызывает около 20 тысяч смертей ежегодно.
Ежегодно 8 августа отмечается Всемирный день кошек. Праздник был создан с целью привлечь внимание не только к вопросу бездомных усатых, но и отметить важность хвостатого «друга» в жизни человека. Впервые праздник отметили в 2002 году, инициатором его создания стал Международный…
В Кривом Роге от агрессивного мужчины страдают жители микрорайона.
В Днепре сбили вражеский дрон.
Лихорадка Денге вызывает около 20 тысяч смертей ежегодно.
Жительница Кривого Рога присваивала топливо, а затем продавала его.
На реке Днепр из-за обмеления обнаруживают интересные находки.
На ряде улиц Днепра нет воды.
В Новомосковске массово фиксируют заболевание бешенством у животных.
В Кривом Роге произошла резня.
В Днепропетровской области продолжается чрезвычайный (V) уровень пожарной опасности.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!