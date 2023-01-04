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Оккупанты ночью ударили из тяжелой артиллерии по Никополю

Сегодня 09:00
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Оккупанты в ночь на 4 января ударили из тяжелой артиллерии по жилым кварталам Никополя.

Новости Днепра про Оккупанты ночью ударили из тяжелой артиллерии по Никополю

В жилые кварталы Никополя прилетели около десятка вражеских снарядов. К счастью, люди целые.

В городе повреждены несколько жилых домов и несколько хозяйственных построек, автомобиль, газопровод и линия электропередач.

Новости Днепра про Оккупанты ночью ударили из тяжелой артиллерии по Никополю

Новости Днепра про Оккупанты ночью ударили из тяжелой артиллерии по Никополю

 

Новости Днепра про Оккупанты ночью ударили из тяжелой артиллерии по НикополюУкраїнська Новости Днепра про Оккупанты ночью ударили из тяжелой артиллерии по НикополюРусский

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