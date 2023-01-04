Оккупанты ночью ударили из тяжелой артиллерии по Никополю

В городе повреждены несколько жилых домов и несколько хозяйственных построек, автомобиль, газопровод и линия электропередач.

В жилые кварталы Никополя прилетели около десятка вражеских снарядов. К счастью, люди целые.

Оккупанты в ночь на 4 января ударили из тяжелой артиллерии по жилым кварталам Никополя.

С утра 4 января в Днепре работают все повышающие насосные…

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