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  • Оккупанты ночью ударили по Никопольскому району 50 снарядами: пострадала девочка

Оккупанты ночью ударили по Никопольскому району 50 снарядами: пострадала девочка

Сегодня 09:00
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Российские оккупанты всю ночь на 22 декабря терроризировали Никопольский район. Под прицел врага попали две громады – Красногригорьевская и Марганецкая.

Новости Днепра про Оккупанты ночью ударили по Никопольскому району 50 снарядами: пострадала девочка

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. 

По мирным жителям рашисты выпустили более 50 снарядов.

В Марганце пострадала 8-летняя девочка. Ночью ее госпитализировали. Медики оказали помощь и утром ребенка выписали.

В городе повреждены около двадцати частных домов и хозяйственных построек, несколько автомобилей и четыре электросети.

В Красногригорьевской громаде один дом разрушен, двадцать – повреждены. Разрушены около десяти хозяйственных построек, автомобили, оборваны шесть линий электропередач.

Новости Днепра про Оккупанты ночью ударили по Никопольскому району 50 снарядами: пострадала девочка

Новости Днепра про Оккупанты ночью ударили по Никопольскому району 50 снарядами: пострадала девочка

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Новости Днепра про Оккупанты ночью ударили по Никопольскому району 50 снарядами: пострадала девочкаУкраїнська Новости Днепра про Оккупанты ночью ударили по Никопольскому району 50 снарядами: пострадала девочкаРусский

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