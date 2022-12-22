Оккупанты ночью ударили по Никопольскому району 50 снарядами: пострадала девочка

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По мирным жителям рашисты выпустили более 50 снарядов.
В Марганце пострадала 8-летняя девочка. Ночью ее госпитализировали. Медики оказали помощь и утром ребенка выписали.
В городе повреждены около двадцати частных домов и хозяйственных построек, несколько автомобилей и четыре электросети.
В Красногригорьевской громаде один дом разрушен, двадцать – повреждены. Разрушены около десяти хозяйственных построек, автомобили, оборваны шесть линий электропередач.
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