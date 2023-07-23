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  • Оккупанты ночью дважды обстреляли Днепропетровщину из тяжелой артиллерии (ФОТО)

Оккупанты ночью дважды обстреляли Днепропетровщину из тяжелой артиллерии (ФОТО)

Сегодня 08:34
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Ночь на 23 июля была в Днепропетровской области неспокойной. Российские оккупанты дважды обстреляли регион из тяжелой артиллерии.

Новости Днепра про Оккупанты ночью дважды обстреляли Днепропетровщину из тяжелой артиллерии (ФОТО)

Под прицелом оказались Марганецкая община и Никополь.

«В Никополе повреждены три частных дома и столько же хозяйственных построек. Задело легковой автомобиль и линию электропередач. Специалисты обследуют атакованные территории. Выясняют, какую еще беду наделали рашисты», — сообщил в своем Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

К счастью, пострадавших среди гражданского населения нет.

Новости Днепра про Оккупанты ночью дважды обстреляли Днепропетровщину из тяжелой артиллерии (ФОТО) Новости Днепра про Оккупанты ночью дважды обстреляли Днепропетровщину из тяжелой артиллерии (ФОТО)

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