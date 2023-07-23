Оккупанты ночью дважды обстреляли Днепропетровщину из тяжелой артиллерии (ФОТО)

К счастью, пострадавших среди гражданского населения нет.

«В Никополе повреждены три частных дома и столько же хозяйственных построек. Задело легковой автомобиль и линию электропередач. Специалисты обследуют атакованные территории. Выясняют, какую еще беду наделали рашисты», — сообщил в своем Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Под прицелом оказались Марганецкая община и Никополь.

Ночь на 23 июля была в Днепропетровской области неспокойной. Российские оккупанты дважды обстреляли регион из тяжелой артиллерии.

21 июля во время ДТП погиб военный капеллан Марко Купчененко.

Днепрянин покончил с собой, застрелившись в местном тире.

В Днепре в самом разгаре сезон свежей кукурузы.