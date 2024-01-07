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Оккупанты направили на Никополь дрон-камикадзе, — ОВА

Сегодня 18:48
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Российские оккупанты сегодня направили на Никополь дрон-камикадзе.

Новости Днепра про Оккупанты направили на Никополь дрон-камикадзе, - ОВА

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

Атакованную локацию обследуют. Выясняют последствия. Без разрушений не обошлось в Новоалександровской общине Днепровского района. Обломки сбитой там ракеты разбросало по территориям садовых обществ, — говорится в сообщении главы ОВА.

Полностью разрушен дачный дом, еще 16 – поврежден. Уничтожено и хозяйственное сооружение, 2 – изуродовано. Зацепило также и автомобиль.

Повсюду обошлось без жертв и пострадавших. Глава ОГА напоминает о важности соблюдения правил безопасности во время воздушной тревоги.

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