Оккупанты направили на Никополь дрон-камикадзе, — ОВА

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.
Атакованную локацию обследуют. Выясняют последствия. Без разрушений не обошлось в Новоалександровской общине Днепровского района. Обломки сбитой там ракеты разбросало по территориям садовых обществ, — говорится в сообщении главы ОВА.
Полностью разрушен дачный дом, еще 16 – поврежден. Уничтожено и хозяйственное сооружение, 2 – изуродовано. Зацепило также и автомобиль.
Повсюду обошлось без жертв и пострадавших. Глава ОГА напоминает о важности соблюдения правил безопасности во время воздушной тревоги.
Читайте также:
Автор:
На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб главный…
Сегодня в Днепре загорелся жилой дом по улице Слободской Шевченковского…
В Днепре в результате вражеской атаки серьезно пострадало общежитие, почти…
В Днепре на месте падения обломков вражеского железа работали коммунальные…
На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб главный сержант Нагорный Ренат Владимирович.
Сегодня в Днепре загорелся жилой дом по улице Слободской Шевченковского района города Днепр.
В Днепре в результате вражеской атаки серьезно пострадало общежитие, почти у всех жителей вылетели стекла, есть и другие разрушения.
В Днепре на месте падения обломков вражеского железа работали коммунальные службы.
В Днепре на проспекте Ивана Мазепы внедорожник насмерть сбил пешехода.
В Днепре в результате вчерашней атаки БПЛА повредило имущество горожан.
Сегодня над Днепровским районом Воздушные Силы уничтожили вражескую ракету.
В городе Каменское Днепропетровской области подозреваемый в мошенничестве попросил у 42-летнего мужчины телефон позвонить и скрылся с гаджетом.
Сегодня ночью в Криворожском районе Защитники неба уничтожили 2 беспилотника.
В Днепре из-за атаки беспилотников вчера вечером возникло возгорание.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!