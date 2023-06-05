Оккупанты нанесли ракетный и авиационные удары: что происходит на фронте

На востоке Украины продолжаются ожесточенные бои. За сутки в Донецкой и Луганской областях произошло 25 боевых столкновений между украинскими и российскими военными.

В течение суток оккупанты нанесли ракетный и 19 авиационных ударов, совершили около 30 обстрелов с РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам. К сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры пострадали мирные жители.

При этом вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Россияне и дальше сосредотачивают основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток произошло 25 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не зафиксировано.

Впрочем, Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ — на ее полигонах продолжается подготовка подразделений врага.

На Северском и Слобожанском направлениях захватчики продолжают сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

В течение суток оккупанты нанесли авиационные удары в районах Огурцово и Гатище Харьковской области. Совершили минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина Буда, Барановка, Бунякино, Волфино, Кондратовка, Большая Писаревка, Шевченково, Александровка Сумской области, а также Басовое, Сотницкий Казачок, Гурьев Казачок, Уды, Ветеринарное, Высокая Яруга, Старица, Огурцово, Гатище, Плетеновка, Волчанск, Николаевка, Нестерное, Бударки, Зарубинка, Шевьяковка, Отрадное в Харьковской области.

На Купянском направлении враг бил из артиллерии и минометов по населенным пунктам Колодязное, Красное Первое, Новомлинск, Кутьковка, Двуречная, Западное, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении захватчики вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанесли авиационные удары в районах Невское Луганской и Спорное Донецкой областей. Под артиллерийские обстрелы попали Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении россияне вели наступательные действия в направлении Ивановского, успеха не добились. Нанесли авиационные удары в районах Торецк и Белая Гора Донецкой области. От вражеских артобстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты предприняли неудачную попытку наступления возле Невельского. Нанесли авиационные удары в районе Авдеевки Донецкой области. Совершили артобстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Первомайское, Карловка, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские военные отразили все 8 атак противника в районе города Марьинка. В то же время захватчики нанесли авиационные удары в пределах населенного пункта. Под артобстрелы попали Острое, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении россияне нанесли авиационный удар в районе Великой Новоселки. Совершили обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Времовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупант продолжают вести оборонные действия. Ударили из авиации по Бериславу Херсонской области. Совершили артобстрелы населенных пунктов Бурлацкое, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Преображенка, Новоандреевка, Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области; а также Казацкое, Никольское, Днепровское Херсонской области и Херсон.

Враг ежедневно несет потери в войне против Украины. Только 3 июня, в здание школы, переоборудованной под полевой госпиталь оккупантов, в одном из населенных пунктов Сватовского района Луганской области, доставили 20 грузовиков раненых россиян. Также известно, что на указанном объекте лечение уже проходят около 200 человек.

Кроме того, на Купянском направлении оккупанты вынуждены использовать гражданские здания населенных пунктов Харьковской области как морги, но без надлежащего оборудования.

Тем временем авиация Сил обороны за сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и два — по ЗРК врага.

Наши бойцы уничтожили один 1 вражеский разведывательный дрон.

К тому же, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов, ЗРК и три артиллерийских подразделения врага на огневых позициях.

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