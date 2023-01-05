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Оккупанты безуспешно пытаются наступать, — Генштаб

Сегодня 10:00
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Россия ускоряет принудительную интеграцию временно оккупированных и занятых территорий в правовое поле РФ. Кроме этого враг не оставляет попыток наступления на Бахмутском направлении.

Новости Днепра про Оккупанты безуспешно пытаются наступать, - Генштаб

Так, в городе Горловка Донецкой области сокращен срок выдачи паспортов российского образца с 30 до 10 суток. Кроме того, в регионе осуществляется выдача номерных знаков и водительских удостоверений образцов РФ.

Авиация и наземные войска Сил обороны поразили 24 района сосредоточения врага, а также 5 его позиций ЗРК, пункты управления и другие объекты.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 3 ракетных, 13 авиационных ударов и 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре городов Бахмут, Константиновка и Курахово Донецкой области; Никополь Днепропетровской области и Херсон. Есть пострадавшие, тяжелораненые и погибшие среди мирного населения.

Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Площанка Луганской области и Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Выемка, Подгородное, Бахмут, Курдюмовка, Майорск, Северное, Водяное, Красногоровка, Веселое, Марьинка и Победа в Донецкой области.

На Северском и Слобожанском направлениях танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Каменская Слобода Черниговской области; Кустино, Майское и Павловка на Сумщине и Красное, Старица, Огирцево, Гатище, Волчанск, Устиновка и Фиголевка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях под огневое поражение попали районы 20 населенных пунктов. Среди них — Ивановка, Купянск, Двуречная, Ольшана, Кисловка, Котляровка и Крохмальное на Харьковщине и Макеевка, Площанка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях обстреляны районы более 40 населенных пунктов. В частности это — Верхнекаменское, Белогоровка, Бахмут, Белая Гора, Дилиевка, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении вражеский огонь зафиксирован возле населенных пунктов Золотая Нива, Угледар, Никольские Дачи и Пречистовка в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях огневому воздействию подверглись районы более 45 населенных пунктов. От танковых, минометных и артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Полтавка, Гуляйпольское, Малая Токмачка и Степное Запорожской области и Херсон, Новоселка, Тягинка и Садовое.

Авиация Сил обороны в течение минувших суток нанесла 20 ударов по районам сосредоточения врага, а также 5 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

За предыдущие сутки на восточном направлении подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52 и БПЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10».

Воины ракетных войск и артиллерии Сил обороны осуществили огневое поражение 3 пунктов управления, 4 районов сосредоточения живой силы и военной техники и 2 складов боеприпасов врага.

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Новости Днепра про Оккупанты безуспешно пытаются наступать, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Оккупанты безуспешно пытаются наступать, - ГенштабРусский

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