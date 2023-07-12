Оккупанты атаковали Никополь: подробности ночного обстрела

Армия рф атаковала Никопольский район из дрона и тяжелой артиллерии.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В ночь с 11 на 12 июля враг обстрелял Днепропетровскую область 6 раз. Под атаку из дрона и тяжелой артиллерии попал Никополь и Марганецкая громада.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Лысак отмечает, что спасатели продолжают обследовать территорию.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: