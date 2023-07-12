Оккупанты атаковали Никополь: подробности ночного обстрела

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В ночь с 11 на 12 июля враг обстрелял Днепропетровскую область 6 раз. Под атаку из дрона и тяжелой артиллерии попал Никополь и Марганецкая громада.
К счастью, погибших и пострадавших нет. Лысак отмечает, что спасатели продолжают обследовать территорию.
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