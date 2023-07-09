Оккупанты атаковали Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии: повреждены жилые дома (ФОТО)

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.
В результате вражеского обстрела были повреждены 4 частных жилых дома, 4 хозяйственные постройки, линия электропередачи.
К счастью, обошлось без погибших и раненых среди гражданского населения. В других районах области было спокойно.
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