Оккупанты атаковали Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии: повреждены жилые дома (ФОТО)

К счастью, обошлось без погибших и раненых среди гражданского населения. В других районах области было спокойно.

В результате вражеского обстрела были повреждены 4 частных жилых дома, 4 хозяйственные постройки, линия электропередачи.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.

Сегодня днем, 9 июля, враг в очередной раз атаковал Днепропетровскую область. Из тяжелой артиллерии российские оккупанты обстреляли Никополь.

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