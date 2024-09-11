Оккупанты атаковали Днепропетровщину: пострадал мужчина

Из тяжёлой артиллерии армия РФ ударила по Никополю. Там пострадал 45-летний мужчина. Он получил осколочные ранения и находится в состоянии средней тяжести.
Кроме этого, повреждены 4 многоквартирных дома и двухэтажка, линия электропередач. В одном из лицеев разбиты окна. Об этом сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак.
Также Никополь атаковали БпЛА. В результате удара повреждена инфраструктура. Остальные последствия уточняются.
Дроны-камикадзе враг направил и на Марганецкую громаду. Там поврежден авто. Люди не пострадали.
В других районах Днепропетровской области ночью раздавалась тревога. Пока повсюду спокойно.
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