Оккупанты атаковали Днепропетровщину: пострадал мужчина

В ночь на 11 сентября враг попал по Никопольскому району.

Из тяжёлой артиллерии армия РФ ударила по Никополю. Там пострадал 45-летний мужчина. Он получил осколочные ранения и находится в состоянии средней тяжести.

Кроме этого, повреждены 4 многоквартирных дома и двухэтажка, линия электропередач. В одном из лицеев разбиты окна. Об этом сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак.

Также Никополь атаковали БпЛА. В результате удара повреждена инфраструктура. Остальные последствия уточняются.

Дроны-камикадзе враг направил и на Марганецкую громаду. Там поврежден авто. Люди не пострадали.

В других районах Днепропетровской области ночью раздавалась тревога. Пока повсюду спокойно.

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