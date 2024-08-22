Оккупанты атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: повреждены дома и инфраструктура

Враг трижды за ночь обстрелял Никопольский район.

В ночь на 22 августа оккупанты обстреляли из артиллерии Никополь и Красногригорьевскую громаду. Там повреждены два частных дома, два хозяйственных постройки, инфраструктура и линия электропередач. Никто не пострадал.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Утром враг попал по Никополю дронами-камикадзе. К счастью, люди не пострадали.

В других населённых пунктах Днепропетровской области ночь прошла спокойно.

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