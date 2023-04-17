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  • Оказалась на оккупированной территории: женщина из Кривого Рога разыскивала мать 4 месяца

Оказалась на оккупированной территории: женщина из Кривого Рога разыскивала мать 4 месяца

Сегодня 19:47
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К сожалению, из-за войны многие украинцы потеряли связь со своими родными.
Новости Днепра про Оказалась на оккупированной территории: женщина из Кривого Рога разыскивала мать 4 месяца

Фото иллюстративное.

Такая участь постигла и жительницу Кривого Рога, которая разыскивала свою мать четыре месяца. Женщина знала только, что мама находится на временно оккупированной территории Херсонской области.

Об этом сообщает издание “Свои. Кривой Рог”.

Старушку удалось разыскать в Геническе. Оказалось, что она была тяжело ранена.

Благодаря усилиям волонтеров пожилую женщину вывезли через территорию рф в Беларусь. Накануне Пасхи на белорусско-украинской границе ее встретила бригада экстренной медицинской помощи и доставила к дочери в Кривой Рог.

Наконец-то мама и дочь вместе.

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Новости Днепра про Оказалась на оккупированной территории: женщина из Кривого Рога разыскивала мать 4 месяцаУкраїнська Новости Днепра про Оказалась на оккупированной территории: женщина из Кривого Рога разыскивала мать 4 месяцаРусский

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