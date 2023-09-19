Огромная черная конструкция на Театральном бульваре в Днепре: откуда взялась и для чего предназначалась (ФОТО)

Проходя по Театральному бульвару в Днепре скорее всего каждый житель задумывался что же за конструкция из металла как будто прикреплена к стене одного из зданий у книжного рынка.

Журналисты dnepr.info решили узнать, что это такое.

По словам экскурсовода Инны Спиридоненковой это люстра. Появилась она на бульваре еще в конце 1970-х годов и предназначалась для освещения территории у театра и на самом бульваре. Если присмотреться внимательнее, то в самой конструкции можно увидеть несколько подвесных ламп, прикрытых стеклянными абажурами-колбами. Их там как минимум более десятка. Как отмечает экскурсовод на своей странице в социальной сети, после того, как люстра была установлена она несколько лет использовалась по своему прямому назначению и освещала бульвар. Света хватало не только чтобы часть книжного рынка была видна как днем, но люстра еще и подсвечивала дорогу водителям, едущим по дороге.

Сам Театральный бульвар также появился в Днепре в конце 1970-х годов. На месте, где сегодня находятся лавочки ранее стоял жилой дом. Здание снесли после потопа 1977 года, поскольку оно оказалось аварийным, в подвале дома несколько дней стояла вода и в дальнейшем он просто мог рухнуть.

После того как он был снесен, стену соседнего дома решили украсить с помощью такого необычного арт-объекта. С 1990-х годов люстра не работает.

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