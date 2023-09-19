Огромная черная конструкция на Театральном бульваре в Днепре: откуда взялась и для чего предназначалась (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили узнать, что это такое.
По словам экскурсовода Инны Спиридоненковой это люстра. Появилась она на бульваре еще в конце 1970-х годов и предназначалась для освещения территории у театра и на самом бульваре. Если присмотреться внимательнее, то в самой конструкции можно увидеть несколько подвесных ламп, прикрытых стеклянными абажурами-колбами. Их там как минимум более десятка. Как отмечает экскурсовод на своей странице в социальной сети, после того, как люстра была установлена она несколько лет использовалась по своему прямому назначению и освещала бульвар. Света хватало не только чтобы часть книжного рынка была видна как днем, но люстра еще и подсвечивала дорогу водителям, едущим по дороге.
Сам Театральный бульвар также появился в Днепре в конце 1970-х годов. На месте, где сегодня находятся лавочки ранее стоял жилой дом. Здание снесли после потопа 1977 года, поскольку оно оказалось аварийным, в подвале дома несколько дней стояла вода и в дальнейшем он просто мог рухнуть.
После того как он был снесен, стену соседнего дома решили украсить с помощью такого необычного арт-объекта. С 1990-х годов люстра не работает.
Читайте также:
Автор:
Мужчине сообщили о подозрении.
В Днепре могут перекрыть тротуары вблизи Соборной площади.
Случилось это вчера, 18 сентября.
Ночь была тревожной.
Мужчине сообщили о подозрении.
Гражданин РФ, не имевший разрешения на пребывание в Украине, скрывался от депортации в Днепре.
В Днепре могут перекрыть тротуары вблизи Соборной площади.
Случилось это вчера, 18 сентября.
Ночь была тревожной.
Лучше выберите другой маршрут!
Ночь на Днепропетровщине снова была неспокойной.
Еще есть время зарядить телефон!
В нашем городе настоящая теплая осень!
На строительство метро в Днепре и Харькове в бюджете 2024 предусмотрено еще 1,27 миллиарда гривен.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!