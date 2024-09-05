Ограничения будут более мягкими: по каким графикам будут отключать свет в Днепре 6 сентября

В пятницу, 6 сентября, в Днепре и области в течение суток прогнозируется применение 1 очереди отключений. Это означает, что свет будет выключаться только 5 часов в сутки. Питание критической инфраструктуры не ограничивается.
Впрочем, если вдруг потребление увеличится или что-нибудь пойдет не так — ограничения могут пересмотреть и ввести новые графики. Потребители ДТЭК могут узнать графики на сайте, а вот обслуживающим ЦЭК жителям Днепра прогнозируют следующие отключения:
1 очередь: с 00:00 до 05:00.
2 очередь: с 20:00 до 24:00.
3 очередь: с 05:00 до 10:00.
5 очередь: с 10:00 до 15:00.
6 очередь: с 15:00 до 20:00.
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