Огонь уничтожил легковой автомобиль: в Днепропетровской области произошел пожар

К тушению пожара привлечены 4 человека личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления.

Погибших и травмированных в результате происшествия нет.

По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что на открытой территории горит автомобиль «ВАЗ-2109». Огонь успел уничтожить транспортное средство. Общая площадь пожара составила 3 ​​кв.

11 мая в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что вблизи поселка городского типа Железнодорожное Петропавловской поселковой территориальной общины Синельниковского района, горит легковой автомобиль.

РФ совершила более 30 атак в Донецкой области, а украинские…

В Кривом Роге задержали мужчину, который в комендантский час пытался…

Польша передала Украине 14 истребителей МиГ-29 Правительство Польши передало Украине 14 единиц истребителей МиГ-29. просмотров

Войска РФ атаковали Никополь с беспилотника и артиллерии В четверг, 11 мая, российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области с беспилотника и артиллерии. просмотров

Рф совершила более 30 атак в Донецкой области: ситуация на фронте сегодня 11 мая РФ совершила более 30 атак в Донецкой области, а украинские военные уничтожили склад горюче-смазочных материалов и средство противовоздушной обороны врага. 0 просмотров

12 чрезвычайников тушили пожар в Павлограде: пострадала женщина Сегодня в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на улице Соборного города Павлоград. просмотров

Днепр в 1960-х: набережная без шара и исчезнувший дом на Театральном бульваре (ФОТО) Днепр меняется с каждым годом все больше и больше. Появляются новые бульвары, скверы, здания и торговые центры. Как раньше выглядел наш город теперь можно увидеть только на фото. просмотров