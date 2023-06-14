Огонь уничтожил автомобиль: в Павлограде тушили пожар на предприятии

Поздним вечером 13 июня на территории одного из производственных предприятий Павлограда произошел пожар.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

В 22:42 на линию «101» сообщили о пожаре на территории предприятия по улице Шутя. На вызов направили два дежурных отделения спасателей.

Как выяснилось, возгорание произошло в отдельном боксе с автомобилем «ГАЗель» внутри. Пламя полностью охватило транспортное средство.

Огнем уничтожен автомобиль и повреждены окно, двери, компрессор. Общая площадь пожара составила 75 кв. м. Ее потушили в течение часа.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

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