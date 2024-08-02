Огонь продолжает уничтожать экосистемы Днепропетровщины: сохраняется V уровень опасности

За прошедшие сутки, 1 августа, чрезвычайники 79 раз выезжали на места возникновения пожаров на открытых территориях Днепропетровской области.
69 раз произошло возгорание сухой растительности, 9 раз горел мусор, 1 раз возник пожар на сельхозугодии.
Общая площадь уничтоженных экосистем за прошедшие сутки составила 66 гектаров.
Всего через несколько дней, с 29 июля, огонь уничтожил экосистем на Днепропетровщине 287 гектаров.
В Днепре и области на 2 августа сохраняется чрезвычайный (V) уровень пожарной опасности. Это означает, что нынешние погодные условия, такие как жара и сильный ветер, способствуют возникновению и быстрому распространению пожаров на открытых территориях при наличии небольшого возгорания.
Важно помнить, что даже недожженная сигарета может стать причиной возгорания.
Чрезвычайники в очередной раз напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной опасности в природных экосистемах и при проведении хозяйственных работ:
При первых признаках пожара сообщайте на спецлинию Службы спасения – 101.
Не забывайте, лица, виновные в возникновении пожара в экосистемах, несут за собой административную, а в некоторых случаях даже уголовную ответственность.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре местные самостоятельно тушили пожар на сухостое, возгорание почти дошло до домов.
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