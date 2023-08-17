Огонь полностью охватил комнату: в Днепре ночью горела квартира в многоэтажке (ФОТО, ВИДЕО)

Что стало причиной пожара – не сообщается.

Сегодня, 17 августа, в 01:37 на линию «101» сообщили о возгорании квартиры в многоэтажном жилом доме на проспекте Мира.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасатели оперативно прибыли на место. Там они установили, что возгорание возникло в двухкомнатной квартире на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома. Огонь полностью охватил одну из комнат.

Возгорание локализовали в 02:05 и ликвидировали в 02:15.

Огонь уничтожил домашнее имущество на 20 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению пожара привлекли 12 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

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