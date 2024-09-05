Огонь подобрался к домам: в Днепре спасатели шесть часов гасили горящий сухостой

В Днепре тушили масштабный природный пожар.

В Нижнеднепровском районе Днепра тушили масштабный природный пожар.

Как сообщили в ГСЧС, сегодня в 09:46 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании сухостоя вблизи улицы Белградской.

На открытой территории горел камыш и сухая трава. Огонь быстро распространялся. Была угроза распространения пожара на жилые дома граждан. Огнем уничтожен сухостой на общей площади 2,9 га.

В результате происшествия погибших и травмированных нет. Пожар ликвидирован в 15:50. Огонь тушили 35 спасателей и 8 единиц техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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