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  • Огонь перекинулся на другой автомобиль: в Кривом Роге горели Peugeot и ЗАЗ (ФОТО)

Огонь перекинулся на другой автомобиль: в Кривом Роге горели Peugeot и ЗАЗ (ФОТО)

Сегодня 14:20
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Что стало причиной возгорания – пока неизвестно.

Новости Днепра про Огонь перекинулся на другой автомобиль: в Кривом Роге горели Peugeot и ЗАЗ (ФОТО)

Сегодня, 5 сентября, в Кривом Роге на улице Тесленко горели две легковушки.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 11:40.

Прибыв на место, спасатели установили, что на временной остановке загорелся автомобиль Peugeot 405. Из него пламя перекинулось на рядом припаркованный ЗАЗ 1103 Славута.

Новости Днепра про Огонь перекинулся на другой автомобиль: в Кривом Роге горели Peugeot и ЗАЗ (ФОТО)

ГСЧС-ники в 11:49 возгорание локализовали, а в 11:58 ликвидировали.

Огонь повредил моторный и багажный отсек, салон, двери автомобиля Peugeot 405, а также лобовое стекло, двери легкового автомобиля ЗАЗ 1103 Славута. Площадь пожара составила 6 кв. м.

Новости Днепра про Огонь перекинулся на другой автомобиль: в Кривом Роге горели Peugeot и ЗАЗ (ФОТО)

К счастью, никто не пострадал.

К тушению пожара привлекли 6 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине горит мусорный полигон: подробности от спасателей (ФОТО).

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Новости Днепра про Огонь перекинулся на другой автомобиль: в Кривом Роге горели Peugeot и ЗАЗ (ФОТО)Українська Новости Днепра про Огонь перекинулся на другой автомобиль: в Кривом Роге горели Peugeot и ЗАЗ (ФОТО)Русский

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