Огонь перекинулся на другой автомобиль: в Кривом Роге горели Peugeot и ЗАЗ (ФОТО)

Что стало причиной возгорания – пока неизвестно.

Сегодня, 5 сентября, в Кривом Роге на улице Тесленко горели две легковушки.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 11:40.

Прибыв на место, спасатели установили, что на временной остановке загорелся автомобиль Peugeot 405. Из него пламя перекинулось на рядом припаркованный ЗАЗ 1103 Славута.

ГСЧС-ники в 11:49 возгорание локализовали, а в 11:58 ликвидировали.

Огонь повредил моторный и багажный отсек, салон, двери автомобиля Peugeot 405, а также лобовое стекло, двери легкового автомобиля ЗАЗ 1103 Славута. Площадь пожара составила 6 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению пожара привлекли 6 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине горит мусорный полигон: подробности от спасателей (ФОТО).

Читайте также:

Українська Русский

Автор: