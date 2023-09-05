Огонь перекинулся на другой автомобиль: в Кривом Роге горели Peugeot и ЗАЗ (ФОТО)

Сегодня, 5 сентября, в Кривом Роге на улице Тесленко горели две легковушки.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 11:40.
Прибыв на место, спасатели установили, что на временной остановке загорелся автомобиль Peugeot 405. Из него пламя перекинулось на рядом припаркованный ЗАЗ 1103 Славута.
ГСЧС-ники в 11:49 возгорание локализовали, а в 11:58 ликвидировали.
Огонь повредил моторный и багажный отсек, салон, двери автомобиля Peugeot 405, а также лобовое стекло, двери легкового автомобиля ЗАЗ 1103 Славута. Площадь пожара составила 6 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению пожара привлекли 6 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине горит мусорный полигон: подробности от спасателей (ФОТО).
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