Огонь опрокинулся на здания: за сутки пожары в Днепропетровской области уничтожили 97 га экосистем

За прошедшие сутки, 26 августа, в Днепропетровской области 93 раза горел сухостой, и возникло 8 возгораний, где средоточием был мусор. А также спасатели ликвидировали 3 пожара в лесных массивах.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
В частности, по данным, указанным на портале горсовета, в Днепровском районе вчера возникло 2 лесных пожара, 2 — на свалке, также 3 возгорания возникло в зарослях камыша или сухостоя.
Таким образом, только за одни сутки огонь уничтожил 97 гектар экосистем региона.
Кроме того, от горения сухой травы почти во всех районах Днепропетровщины повреждены жилые и не жилые здания.
Чрезвычайники напоминают о сохранении чрезвычайного (V класса) уровня пожарной опасности и призывают соблюдать элементарные правила обращения с огнем.
Напомним, что уровень пожарной опасности обычно определяется посредством мониторинга погодных условий. Сейчас на Днепропетровщине сохраняется жаркая и сухая погода, которая может повлечь за собой возникновение и быстрое распространение огня на открытых территориях.
По данным Днепропетровского РЦГМ, такой уровень пожарной опасности прогнозируется до 31 августа, однако может быть продлен в зависимости от будущей погоды.
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