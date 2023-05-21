Огонь охватил крышу сарая и перекинулся на гараж: под Днепром ночью тушили пожар (ФОТО)

Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения «101» в 03:35. Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
На месте спасатели установили, что на территории частного домовладения горит крыша хозяйственной постройки, а затем огонь перекинулся на гараж, расположенный поблизости.
Пламя повредило крышу хозяйственной постройки, гараж и имущество на площади 60 кв. м.
Пожар удалось ликвидировать через два часа — в 5:38.
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