Официально: ВСУ за сутки уничтожили около тысячи россиян и 15 танков

Общие боевые потери противника по состоянию на 21 марта ориентировочно составили:

Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 960 окупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже 166 570 своих военных.

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