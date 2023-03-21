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Официально: ВСУ за сутки уничтожили около тысячи россиян и 15 танков

Сегодня 10:00
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Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 960 окупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже 166 570 своих военных.

Новости Днепра про Официально: ВСУ за сутки уничтожили около тысячи россиян и 15 танков

Общие боевые потери противника по состоянию на 21 марта ориентировочно составили:

  • личного состава — 166 570 (+960) человек ликвидировано;
  • танков — 3 552 (+15) единицы;
  • боевых бронированных машин — 6 879 (+10) единиц;
  • артиллерийских систем — 2 586 (+9) единиц;
  • РСЗО — 507 (+0) единиц;
  • средства ПВО — 270 (+0) единиц;
  • самолетов — 305 (+0) единиц;
  • вертолетов — 290 (+0) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2 167 (+7) единиц;
  • крылатые ракеты — 907 (+0) единиц;
  • корабли/катера — 18 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 428 (+12) единиц;
  • специальная техника — 266 (+1) единиц.

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Новости Днепра про Официально: ВСУ за сутки уничтожили около тысячи россиян и 15 танковУкраїнська Новости Днепра про Официально: ВСУ за сутки уничтожили около тысячи россиян и 15 танковРусский

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