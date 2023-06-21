Официально: в Днепре утвердили льготы в транспорте для людей с 3 группой инвалидности

В Днепре утвердили безвозмездный проезд в общественном транспорте для людей, имеющих ІІІ группу инвалидности. Такое решение депутаты городского совета приняли 21 июня на заседании 38-й сессии.

«Эта льгота коснется около 10 тысяч человек. И это, я считаю, очень важно», — подчеркнул мэр Днепра Борис Филатов.

Такое решение поставит точку в спорах перевозчиков и пассажиров относительно того, имеют ли все три группы инвалидности право на бесплатный проезд в общественном транспорте.

Теперь днепряне могут воспользоваться бесплатным проездом в транспорте при наличии удостоверения или справки установленного образца и наличии III группы инвалидности.

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