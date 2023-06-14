Официально: Маляр рассказала о важности информационной тишины

«Наша ключевая задача, нашей информационной политики, — это помогать вооруженным силам и поддерживать их», — подчеркнула Маляр.

Она отметила, что информационная кампания во время наступления — это часть общего военного плана. В принятии решений по информированию участвует, в том числе главком ВСУ Валерий Залужный.

«Военную информацию нельзя выдавать в тот момент, когда произошло событие. Если наши военные освобождают определенный населенный пункт, им нужно время для того, чтобы там закрепиться. Если мы сообщаем об освобождении населенного пункта непосредственно в сам момент, когда они его освободили, мы просто у них забираем возможность там закрепиться. То есть враг, пользуясь открытыми источниками, очень быстро реагирует, возвращается туда», — сказала Маляр.

Кроме того, отметила она, оккупанты также фиксируют наши потери, определяя свою эффективность.