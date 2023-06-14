Официально: Маляр рассказала о важности информационной тишины

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.
«Наша ключевая задача, нашей информационной политики, — это помогать вооруженным силам и поддерживать их», — подчеркнула Маляр.
Она отметила, что информационная кампания во время наступления — это часть общего военного плана. В принятии решений по информированию участвует, в том числе главком ВСУ Валерий Залужный.
«Военную информацию нельзя выдавать в тот момент, когда произошло событие. Если наши военные освобождают определенный населенный пункт, им нужно время для того, чтобы там закрепиться. Если мы сообщаем об освобождении населенного пункта непосредственно в сам момент, когда они его освободили, мы просто у них забираем возможность там закрепиться. То есть враг, пользуясь открытыми источниками, очень быстро реагирует, возвращается туда», — сказала Маляр.
Кроме того, отметила она, оккупанты также фиксируют наши потери, определяя свою эффективность.
«Поэтому нам так же важно эту информацию сначала отработать подразделениями информационной безопасности ВСУ, почистить, как мы говорим, эту информацию, и потом уже вычищенную, которая ничего не даст врагу, мы ее подаем», — пояснила заместитель министра.
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