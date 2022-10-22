Официально: где в Днепре и области отключили свет для стабилизации энергосистемы

ДТЭК опубликовал перечень районов, где уже отключили свет для стабилизации энергосистемы. Ранее об исчезновении электроэнергии сообщали жители некоторых районов Днепра.

В ДТЭК Днепровские электросети сообщили, что по распоряжению НЭК Укрэнерго, в Днепропетровской области с 9:21 ведены стабилизационные отключения света. Отмечается, что для каждого абонента они будут продолжаться не дольше 4 часов, но могут повториться в течение суток еще раз, в случае необходимости.

Пока без света в Днепре:

жилмассив Парус

Красный камень

Индустриальный район

Соборный район

Касается отключения и пригорода Днепра. Кроме того, отключения произошли почти во всех районах Днепропетровской области.

В ДТЭК также опубликовали график отключений и список адресов.

Графік можливих відключень від ДТЕК тут.

Та тут.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: