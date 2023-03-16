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Один из самых старых в Днепре: как 50 лет назад выглядел ж/м Западный (ФОТО)

Сегодня 17:11
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Среди промышленной зоны в Днепре находится один из самых старых жилых массивов города. Изначально его называли «поселком», словом «жилмассивы» спальные районы стали называть уже в середине 1970-х годов. Первые дома в городе строили пятиэтажные, технологию строительства 9-ти этажек освоили позже.

Новости Днепра про Один из самых старых в Днепре: как 50 лет назад выглядел ж/м Западный (ФОТО)

В конце 1960-х годов в Днепре появился «поселок Западный», так изначально назывался известный теперь жилмассив. Он является одним из самых первых и самых «старших» жилмассивов в Днепре. Дома тут строили тогда пятиэтажные, квартиры давали работникам заводов и ремонтных трестов города. После появления нескольких домов на Западном начали обустраивать инфраструктуру: школы, детсады, появились несколько кафе, столовых.

До Второй мировой войны на месте Западного было несколько частных домиков, в основном одно- и двухэтажных. После окончания войны тут жили люди, но потом их расселили, а дома снесли и на их месте построили новые.

Новости Днепра про Один из самых старых в Днепре: как 50 лет назад выглядел ж/м Западный (ФОТО)

В 1970-х годах тут начали строить девятиэтажные дома. В них селились рабочие трубопрокатного завода, «Петровки», ДЗМО и других. Сам район получился окруженный промышленными предприятиями, балками и лесопосадками.

Новости Днепра про Один из самых старых в Днепре: как 50 лет назад выглядел ж/м Западный (ФОТО)

Местом встреч на жилмассиве могло быть кафе «Захід», открытое в 1969 году.

Новости Днепра про Один из самых старых в Днепре: как 50 лет назад выглядел ж/м Западный (ФОТО)

Чуть позже, в 1971 году тут открылся гастроном и кафе.

Новости Днепра про Один из самых старых в Днепре: как 50 лет назад выглядел ж/м Западный (ФОТО)

 

Главной проблемой района с самого его начала была отдаленность от центра и практически полное отсутствие транспортной инфраструктуры. Актуальна она и сейчас.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

 

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Новости Днепра про Один из самых старых в Днепре: как 50 лет назад выглядел ж/м Западный (ФОТО)Українська Новости Днепра про Один из самых старых в Днепре: как 50 лет назад выглядел ж/м Западный (ФОТО)Русский

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