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Один из самых больших в Днепре дворцов культуры «Шинник» отметил 50-летие

Сегодня 13:55
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Известному в Днепре культурно-спортивному комплексу "Шинник" недавно исполнилось 50 лет. Переход дворца в собственность территориальной общины позволил уберечь его от упадка.

Новости Днепра про Один из самых больших в Днепре дворцов культуры «Шинник» отметил 50-летие

Город сохранил сеть детских творческих коллективов.

«Мы все соскучились по тем временам, когда можно было так собраться в кругу друзей и пообщаться. Соскучились по мирной жизни. Я уверен, что мы также соберемся здесь после нашей Украинской Победы и будем праздновать», — сказал мэр Днепра Борис Филатов. Ряд здешних творческих коллективов он вручил благодарности, а для всего дворца — сертификат на большой LED-экран.

Также во время речи Филатов отметил, что до начала полномасштабного вторжения город изучал разные планы обновления «Шинника». Экспозицию с их визуализацией все гости могли увидеть в холле дворца.

Заслуженная работница культуры Украины Фаина Пинсон работала в «Шиннике» с момента его открытия и прошла путь от художественной руководительницы до директора. После четырех десятилетий работы это место до сих пор остается частью его жизни.

«Все эти годы я отдавала душу и сердце, как и мои коллеги, с которыми мы сотрудничаем и держим связь. Искусство, умение сплотить людей, дать им возможность релаксации, переключения психологического — это очень важно в наше непростое, затруднительное, военное, столь суровое время. Я очень рада, что «Шинник» сегодня, несмотря на сирены, работает», — отмечает Пинсон.

Новости Днепра про Один из самых больших в Днепре дворцов культуры «Шинник» отметил 50-летиеУкраїнська Новости Днепра про Один из самых больших в Днепре дворцов культуры «Шинник» отметил 50-летиеРусский

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