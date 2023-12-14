Один из микрорайонов Днепра частично остался без воды: когда ее вернут

Сегодня, 14 декабря, один из микрорайонов Днепра частично остался без воды. Речь идет о поселке Игрень.
Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Отмечается, что коммунальщики проводят аварийные работы на улице Олешковская, 60, поэтому и прекращено водоснабжение.
Воду должны вернуть в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, где не будет света в Днепре 14 декабря: все адреса.
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