Один из микрорайонов Днепра частично остался без воды: когда ее вернут

Отмечается, что коммунальщики проводят аварийные работы на улице Олешковская, 60, поэтому и прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Сегодня, 14 декабря, один из микрорайонов Днепра частично остался без воды. Речь идет о поселке Игрень.

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