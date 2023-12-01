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Один из микрорайонов Днепра без воды: когда ее вернут

Сегодня 12:13
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Поселок в окрестностях Днепра без воды.

Новости Днепра про Один из микрорайонов Днепра без воды: когда ее вернут

Пригород Днепра, а сам поселок Игрень временно без воды. Из-за проведения аварийных работ на углу улиц Прорезная/Адлерская пришлось отключить от водоснабжения этот микрорайон.

Это временно, коммунальщики обещают возобновить водоснабжение в течение дня.

Кроме того, в КП «Днепрводоканал» напомнили, что в центре города продолжают ремонтировать повреждения канализационного коллектора на улице Фабра, в сторону проспекта Дмитрия Яворницкого. Поэтому перекрыли одну полосу движения транспорта.

На месте работают десятки коммунальщиков, поэтому несколько усложнены. Пока неизвестно, когда удастся завершить работы.

Остальной город пока с водой.

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