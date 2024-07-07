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Один из лидеров СК Днепр-1 покинул команду

Сегодня 09:14
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СК "Днепр-1" продолжает терять лидеров команды.

Новости Днепра про Один из лидеров СК Днепр-1 покинул команду

О своем трансфере в соцсетях объявил полузащитник днепрян Богдан Леднев.

Днепряне, вы навсегда в моем сердце. Спасибо каждому за прошедшее время вместе, – написал Леднев.

В прошлом сезоне игрок провел в УПЛ 29 матчей, в которых забил 4 гола.

Где именно продолжит карьеру игрок пока неизвестно. В СМИ была информация о заинтересованности хавбеком со стороны «Карпат», «Полесья» и «Кривбасса».

Недавно мы писали о том, что СК Днепр-1 готовит официальное обращение о снятии с розыгрыша УПЛ.

В прошлом сезоне днепряне заняли четвертое место в чемпионате и завоевали право на участие в еврокубках.

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