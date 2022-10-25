Один погибший в авто, второй рядом на автомойке: в ОП опубликовали видео после взрыва в Днепре

Сегодня поздно вечером россияне атаковали Днепр.

Из-за этого на одной из АЗС города возник пожар. К сожалению, два человека погибли.

Как сообщил мэр Днепра Борис Филатов, один из погибших находился автомобиле, который сгорел дотла, второй – на автомойке, которая рядом с АЗС.

Кроме того, Валентин Резниченко, глава ДнепрОВА, сообщил, что еще три человека ранены.

Также в Офисе президента опубликовали видео с последствиями «прилета»:

Пожалуйста, не игнорируйте сигналы тревоги и берегите себя.

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