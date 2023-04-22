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  • Один пассажир погиб, второй — в больнице, а водитель сбежал: в Кривом Роге BMW на большой скорости влетел в дерево

Один пассажир погиб, второй — в больнице, а водитель сбежал: в Кривом Роге BMW на большой скорости влетел в дерево

Сегодня 12:55
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В пятницу, 21 апреля, в Кривом Роге произошло смертельное ДТП. Там водитель на BMW на большой скорости влетел в дерево, после чего скрылся с места событий. Между тем в салоне остались двое 28-летних пассажиров. Один из них погиб.

Новости Днепра про Один пассажир погиб, второй — в больнице, а водитель сбежал: в Кривом Роге BMW на большой скорости влетел в дерево

Авария произошла примерно в 16:30. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области. Кадры с места событий обнародовали на сайте «Информатор».

Известно, что водитель BMW ехал по Святогеоргиевской улице и во время движения потерял контроль над управлением. Из-за этого иномарка выехала за пределы дороги и врезалась в дерево. После чего водитель покинул место ДТП.

В результате столкновения на месте погиб 28-летний пассажир, а другой пассажир такого же возраста получил ряд серьезных травм: перелом ключицы, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадину лица.

Впоследствии в больницу за медицинской помощью обратился и сам водитель. У него диагностировали закрытый перелом ноги, ссадину лица. Правоохранители проверили его на драгере, впрочем устройство не обнаружило в крови виновника ДТП алкоголь.

Полиция выясняет все обстоятельства и детали смертельной автокатастрофы.

Новости Днепра про Один пассажир погиб, второй — в больнице, а водитель сбежал: в Кривом Роге BMW на большой скорости влетел в дерево

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Новости Днепра про Один пассажир погиб, второй — в больнице, а водитель сбежал: в Кривом Роге BMW на большой скорости влетел в деревоУкраїнська Новости Днепра про Один пассажир погиб, второй — в больнице, а водитель сбежал: в Кривом Роге BMW на большой скорости влетел в деревоРусский

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