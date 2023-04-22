Один пассажир погиб, второй — в больнице, а водитель сбежал: в Кривом Роге BMW на большой скорости влетел в дерево

Авария произошла примерно в 16:30. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области. Кадры с места событий обнародовали на сайте «Информатор».
Известно, что водитель BMW ехал по Святогеоргиевской улице и во время движения потерял контроль над управлением. Из-за этого иномарка выехала за пределы дороги и врезалась в дерево. После чего водитель покинул место ДТП.
В результате столкновения на месте погиб 28-летний пассажир, а другой пассажир такого же возраста получил ряд серьезных травм: перелом ключицы, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадину лица.
Впоследствии в больницу за медицинской помощью обратился и сам водитель. У него диагностировали закрытый перелом ноги, ссадину лица. Правоохранители проверили его на драгере, впрочем устройство не обнаружило в крови виновника ДТП алкоголь.
Полиция выясняет все обстоятельства и детали смертельной автокатастрофы.
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